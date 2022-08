Zwemselectie Suriname in de startblokken voor Goodwill Swim Meet

Twee jaar nadat Suriname als gast- en organiserend land van de 25ste editie van de jaarlijkse Goodwill Swim Meet had opgetreden, is het volgende week de beurt aan Trinidad & Tobago voor de 26ste editie. De selectie die Suriname zal vertegenwoordigen in Port of Spain, is thans in de startblokken.

De selectiezwemmers nemen deel aan de jaarlijkse zwemwedstrijden van De Witte Lotus (DWL), die op zaterdag 13 augustus 2022 van start gingen en tot zondag duren. Behalve de zwemselectie doen ook zwemmers van de organiserende club, Oase, De Dolfijn, Neptunes, VOS en de zwemploeg van Gordon Touw Ngie Tjouw mee aan de wedstrijden.

Desiré Eendragt zegt als assistent PR van de Surinaamse Zwem Bond (SZB) dat de voorbereidingen van de selectie met deelname aan de wedstrijden van dit weekend, in volle gang zijn. De laatste trainingsdag is aanstaande dinsdag, terwijl de ploeg een dag later vertrekt. Volgens assistent-coach Rubaina Jhagroe worden de zwemmers zowel tijdens de club- als selectietrainingen klaargestoomd. De DWL-zwemwedstrijden zijn een goede graadmeter voor deelname aan de Goodwill Swim Meet. Tijdens de wedstrijden bij DWL komen namelijk ook de onderdelen waarop de zwemmers zullen meedoen aan bod en wordt er gezwommen in de leeftijdsklassen die zijn toegestaan op de Goodwill Swim Meet.

Met de toegestane leeftijd vanaf 7 jaar dienen de wedstrijden op Trinidad als opstapfase. Dit betekent dat – naar een vaste regel van de Goodwill Swim Meet – er geen toppers mogen meedoen. De Surinaamse top heeft door het jaar heen ook al aan wedstrijden van haar categorie meegedaan. “Dus de Goodwill Swim Meet wordt overgelaten aan zij die niet zijn geweest naar de grotere wedstrijden.”

Aan de Goodwill Swim Meet nemen acht landen deel: behalve Trinidad & Tobago en Suriname zijn ook St. Lucia, Grenada, Guyana, Barbados, Jamaica en de Bahamas van de partij. Dit bewijst volgens Eendragt het Caribische karakter van het toernooi. “De verwachtingen zijn dat de zwemmers hier en daar een medaille meeslepen,” aldus Eendragt.

Jhagroe voegt eraan toe dat de selectiezwemmers tijdens de wedstrijden van DWL ook worden aangemoedigd hun tijden te verbeteren. Terugblikkend op de covidperiode geeft Jhagroe aan dat de animo onder de zwemmers langzaam weer op gang komt. Doordat ook het wedstrijdzwemmen stillag hebben zwemmers andere bezigheden gezocht. “Toen het weer begon kwamen er weinig, maar langzamerhand komt het weer op gang en komen er ook veel nieuwe zwemmers”, merkt de assistent-coach op.

Eendragt meent dat voor wat de zwemsport betreft Suriname al eerder af moest van de beperkingen. Covid en de daarmee gepaard gaande beperkingen hebben de zwemsport achtergehouden, terwijl men volgens Eendragt veel verder zou moeten zijn.