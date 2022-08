Verdachte aangehouden voor inbraak thuis bij politie-inspecteur

De 25-jarige S.K. is afgelopen weekend door het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) opgespoord en aangehouden in verband met een inbraak gepleegd thuis bij een politie-inspecteur in Suriname.

Op woensdag 3 augustus hebben inbrekers flink huisgehouden, in de woning van de politiefunctionaris in het ressort van politie Leiding 9a. De daders verschaften zich via een schuifraam toegang tot de woonruimte. Eenmaal binnen haalden de indringers alle vertrekken overhoop en maakten daarbij een geldbedrag in SRD, vreemde valuta en een jachtgeweer buit.

Volgens de benadeelde hebben de daders de plaats via het achterterrein verlaten. De inbraak moet ergens tussen 07.00u en 13.00u gepleegd zijn. Toen de bewoners thuis kwamen ontdekten zij de inbraak. Zij schakelden meteen de politie van Leiding 9A in, die ter plaatse ging voor onderzoek.

De aangehouden verdachte ontkent en houdt voet bij stuk niet betrokken te zijn geweest bij de inbraak. De recherche van Regio Midden is belast met het onderzoek.