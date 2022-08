Nederlandse delegatie spreekt president en Nationale Reparatie Commissie Suriname

De negen leden tellende delegatie van de Nederlandse Tweede Kamer, die momenteel voor een werkbezoek in Suriname vertoeft, werkt vandaag een lijvig programma af. Zo wordt er vanmiddag om 15.00u een bezoek gebracht aan de Surinaamse president Santokhi en is er van 16:30u – 17:30u een gesprek met Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname.

Commissievoorzitter Zunder zei eerder dat er een standpunt vanuit de Surinaamse regering en het parlement moet komen inzake het slavernijverleden, de erkenning, excuses en herstelbetalingen. Hij benadrukte dat er op den duur vanuit Suriname aangegeven zal moeten worden wat de materiële en immateriële schade is geweest van het koloniale verleden.

“Daaraan zal je een prijskaartje moeten hangen en dienen partijen overeen te komen hoe ze dat gaan aanpakken. Voorafgaand daaraan moeten de excuses komen. Excuses voor de misdaden die gepleegd zijn tegen de mensheid hier. Die verontschuldigingen moeten hier in Suriname geboden worden en door het hoogste gezag; de koning en premier van Nederland. Vervolgens zal er overeenstemming bereikt moeten worden over een programma van herstel, over hoe de aangerichte schade te herstellen”, aldus Zunder.

De delegatie brengt vanmorgen eerst ook een bezoek aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Onderwijs. Daarna spreekt men de voorzitter van de Nationale Assemblee (DNA) Marinus Bee, die eerder in een interview met Trouw aangaf dat excuses en herstelbetalingen voor het slavernijverleden voor Suriname centraal staan bij het bezoek van de Kamerleden.

Bij DNA wordt ook gesproken met DNA vice-voorzitter en voorzitter van de Commissie Mensenrechten Dew Sharman.