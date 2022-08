Moordverdachte verklaart dat zijn vrouw haar zus heeft vermoord in Nickerie

Afgelopen week maakte het Korps Politie Suriname bekend dat Romieram Khan (42) alias ‘Romie’, die op de most wanted lijst van de politie voorkwam, door de politie van regio West was aangehouden. Hij wordt verdacht van de moord op een vrouw, maar zou bij de politie verklaard hebben dat het zijn vrouw was die haar zus met een moker heeft vermoord in Nickerie.

Volgens de verdachte zou zijn vrouw hem met haar zus Esselien Kiene in de woning betrapt hebben, waarna de zussen met elkaar begonnen te vechten. Romie verklaarde verder, dat hij na het incident van Suriname naar Guyana was uitgeweken om zijn vrouw te beschermen.

Op zaterdag 30 juli 2016 trof de politie van Nickerie aan de Botstraat te Van Pettenpolder, het levenloze lichaam van de 44-jarige Esselien Kiene aan. Toen de ingeschakelde wetsdienaren na de melding ter plaatse gingen troffen zij het slachtoffer roerloos met verwondingen in haar bed aan.

In de directe omgeving werd een moker besmeurd met bloed in beslag genomen. Het vermoeden bestaat, dat het slachtoffer middels een hard voorwerp slagen op haar hoofd heeft moeten incasseren. Esselien moet daags ervoor met haar jongere zus naar Nickerie zijn vertrokken.

Later deed Romie het adres aan. De jongere zus, die niets van hem wilde weten, verliet het adres en liet haar vierjarig kind met haar zus achter. Het slachtoffer moet in haar slaap om het leven zijn omgebracht. Het voorlopige onderzoek bracht Romie als verdachte in beeld.

Hij werd na bijkans zes jaar, op 9 juli 2022 door de politie van Regio West in de kraag gevat. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte hangende het verder onderzoek in verzekering gesteld. Hij heeft advocaat Vishal Rambharos in de arm genomen.