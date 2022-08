Man boos op broer en steekt busje in brand

De politie van Leiding kreeg zondagmiddag omstreeks 17.30u een melding van een autobrand te Leiding 7B in Suriname. Ter plaatse aangekomen stond een busje van het merk Toyota TownAce in brand.

Uit het onderzoek blijkt dat de eigenaar zelf de brand heeft gesticht omdat zijn oudere broer ook gebruik maakt van het busje, maar niet meehelpt met onderhoud aan het voertuig.

Zaterdag reed de broer met het busje weg, toen een belt kapot ging waardoor het voertuig niet verder kon rijden. De broer parkeerde het busje op de berm langs de weg. De jongere broer maakte zich zorgen, omdat de auto al een dag onbeheerd op straat was achtergelaten.

Hij ondernam uiteindelijk zelf actie en sleepte het busje met een ander voertuig naar huis. Thuis aangekomen pakte hij een jerrycan met diesel en overgoot de auto daarmee. Hij zou vervolgens het busje in brand hebben gestoken. Volgens de familie heeft de eigenaar uit woede gehandeld.

Door kordaat optreden van de buren en de ingeschakelde Surinaamse brandweer is erger voorkomen. De schade aan het voertuig is beperkt gebleven, zegt de politie. De politie van Leiding 9A is belast met het onderzoek.