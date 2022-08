Gezin mishandeld, gekneveld en beroofd achtergelaten te Larecoweg

Vijf criminelen hebben afgelopen nacht omstreeks 02.00u een gewapende roofoverval gepleegd op een winkel annex woning aan de Larecoweg in Suriname. Dit bevestigt de gewestelijke politiecommandant van Saramacca, hoofdinspecteur Nahomie Farina tegenover Waterkant.Net.

Volgens de slachtoffers waren de daders gemaskerd en gewapend met vuistvuurwapens en een mes. Ze hebben de voordeur van de winkel geforceerd en via de ontstane opening verschaften ze zich toegang tot het pand.

Er zijn in totaal vijf slachtoffers te weten een moeder, twee zonen en twee kleinzonen, die mishandeld en gekneveld zijn achtergelaten. De buit betreft een geldbedrag in SRD en USD. Ook maakten de daders sieraden, alcoholische dranken en een jachtgeweer buit. De slachtoffers weten niet hoe de daders de plaats hebben aangedaan en verlaten.

Behalve deze beroving is zondagmorgen ook een overval in een woning van een alleenstaande vrouw gepleegd te Jarikaba. De buit betreft sieraden en mobiele telefoons. De politie van Saramacca heeft beide zaken in onderzoek.