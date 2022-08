President eregast bij opening nieuwe moskee te Meerzorg

De Surinaamse president Santokhi is zaterdag eregast geweest bij de opening van de nieuwe Djamaat Noeroel moskee op Meerzorg in het district Commewijne. Het staatshoofd complimenteerde de leden voor het eindresultaat, welk hij verbluffend noemde. Hij sprak van een “prachtige bouwstijl en hoogstaande architectuur, die deze moskee maken tot een sieraad in een prachtig Commewijne.”

Santokhi erkent dat er enorme inspanningen zijn geweest van leden en vrienden om deze moskee neer te zetten. Het resultaat is een prachtige moskee niet alleen voor het district Commewijne, maar ook een mooie aanwinst voor geheel Suriname. Het staatshoofd riep de leden op om de moskee een multifunctioneel karakter te geven. Het moet niet slechts een gebedshuis zijn.

“Laat het een plek zijn waar mensen uit de buurt, maar indien nodig, ook van andere buurten terecht kunnen om problemen te bespreken en oplossingen vinden”, benadrukte het staatshoofd. Het moet een multifunctionele locatie worden, die de gemeenschap en vooral de buurt ten goede komt, zoals elk geloof naartoe streeft.

De regeringsleider beloofde zich ervoor te zullen blijven beijveren, dat gebedshuizen onschendbaar zijn en dat uitoefening van het geloof gewaarborgd blijft. Eenieder mag en moet in staat worden gesteld zijn of haar geloof ongehinderd uit te oefenen. De president sprak zijn felicitaties uit naar de bewoners van Commewijne.