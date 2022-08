‘Openbaar Ministerie waarborgt onafhankelijkheid en is niet partijdig’

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft in een persbericht laten weten dat zij geconstateerd heeft dat de laatste tijd berichten worden gelanceerd in de media, waarbij er wordt getwijfeld aan de onafhankelijkheid en/of onpartijdigheid van het Openbaar Ministerie (OM).

Er is eveneens gebleken dat deze berichtgeving veelal afkomstig is van mensen met een voorbeeldfunctie in de samenleving, meldt het OM.

Een van deze mensen is NDP-ondervoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Op een kadermeeting van de partij in Ocer zou Geerlings-Simons hebben aangegeven dat er twijfels zijn over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, schreef Starnieuws ook eerder.

Het OM wenst aan te geven dat op basis van artikel 145 van de Surinaamse Grondwet zij met uitsluiting van elk ander orgaan verantwoordelijk is voor de opsporing en belast is met de vervolging van strafbare feiten.

Op grond van het bovenstaande en in het kader van de scheiding der machten (Trias Politica) welke hoog in het vaandel wordt gedragen door haar, zal het Openbaar Ministerie niet tolereren dat er door derden inmenging plaatsvindt in (individuele) strafzaken.

Tenslotte doet het OM een dringend beroep op de samenleving om zich te laten informeren door het Openbaar Ministerie, indien er enige onduidelijkheid bestaat met betrekking tot haar optreden.