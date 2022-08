Oud-vp Ashwin Adhin staat op 26 augustus terecht in strafzaak

De unit Public Relations van het Openbaar Ministerie in Suriname heeft laten weten dat het gerechtelijk vooronderzoek (GVO) in de strafzaak tegen de gewezen politieke ambtsdrager Ashwin Adhin, is afgesloten.

Op vrijdag 12 augustus is de dagvaarding aan hem uitgereikt. De Surinaamse oud-vicepresident zal zich op 26 augustus 2022 moeten verantwoorden ter terechtzitting op het Hof van Justitie.

Adhin is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar diefstal en vernieling van media-apparatuur in het kantoor van de huidige vicepresident, Ronnie Brunswijk. Ook zou er in deze zaak volgens het OM sprake zijn van valsheid in geschrifte.

Hij zou opdracht hebben gegeven om apparaten die verduisterd waren op het kabinet van de vicepresident, te vernietigen. Het zou gaan om vrijwel nieuwe en nog bruikbare desktop computer en camera’s die zogenaamd waren afgeschreven en meegenomen werden door het hoofd van de ICT-afdeling van het kabinet.

Adhin werd op maandag 16 november 2020 aangehouden door de politie en zat 9 dagen vast.