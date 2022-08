Organic Movement: ‘Geen beleidsombuiging meer, maar weg met Chan!’

In Suriname gaat vanmorgen om 10.00u een nieuwe stijl van protesteren van de Organic Movement van start. De protestgroep noemt het de kick-off van het protest, waarbij zij het pad van beleidsombuiging heeft verlaten. De hoofdboodschap is nu ‘Weg met Chan!’

Het doel is dus dat de huidige Surinaamse regering moet opstappen. Daarvoor hebben de trekkers van de protestgroep gesprekken gevoerd met diverse partijen. Anders dan eerder werd aangegeven krijgen politieke partijen en andere maatschappelijke organisaties vandaag wel een podium.

De Surinaamse politie heeft vanmorgen laten weten dat de wegen rondom het Onafhankelijkheidsplein, in verband met de in te stellen veiligheidszone zijn omgelegd.

“De politie en de overige veiligheidsdiensten staan in voor de veiligheid in Suriname en zullen de controle in en rondom de veiligheidszone uitvoeren”, meldt het KPS. Naast politie staan er ook militairen paraat.