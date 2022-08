Nieuwe Netflix serie over Koreaanse drugsbaas in ‘Suriname’

Deze week is de teaser trailer van een nieuwe Netflix drugsserie online gekomen. Het gaat om de serie ‘Narco-Saints’, over een Koreaanse drugsbaas in Suriname wordt opgejaagd door de overheid en politie.

Het verhaal speelt zich dus af in ‘Suriname’, maar wie de beelden van de trailer hieronder bekijkt ziet al gauw dat er helemaal niet gefilmd is in Suriname.

De serie die als werktitel ‘Suriname’ mee kreeg, gaat over Kang In-Gu die zijn bedrijf begint in het Zuid-Amerikaanse land Suriname. Hij komt in een situatie terecht waarin hij moet samenwerken met de Zuid-Koreaanse National Intelligence Service (NIS) om Jeon Yo-Hwan te pakken te krijgen. Die laatste staat bekend als een drugskoning, die zijn drugssmokkeloperatie vanuit Suriname runt.

Zoals hierboven aangegeven is er helemaal niet gefilmd in Suriname. De meeste opnames vonden plaats in Zuid-Korea zelf. De delen die op Suriname zouden moeten lijken, zijn gefilmd op de Dominicaanse Republiek.

Ook is er getracht Surinaamse elementen na te bootsen zoals dit vliegtuig van ‘Suriname Air‘, dat gelijkenis vertoond met de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij Surinam Airways.

De serie is vanaf september te zien en is het de vraag wat Surinamers van al dat nep-Suriname in de serie zullen vinden.