Moeder en dochter tijdens slaap overvallen in woning en gekneveld achtergelaten

Drie criminelen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 13 augustus een roofoverval gepleegd in een woning aan de Bomaweg in Suriname.

Volgens het slachtoffer O.W. (38) was ze samen met haar dochter thuis. Ze waren in diepe rust toen drie gewapende rovers haar huis middels braak binnendrongen en hen onder bedreiging van wapens gekneveld met tie-wraps hebben achtergelaten.

De buit betreft een wit gelakte Toyota Vitz met het volgnummer PM 62-28, een 60 inch flat screen televisie van het merk Samsung, sieraden, 50 gram ruw goud, drie flessen parfum, een grijze schoudertas van het merk Louis Vuitton en SRD 150.

Het is niet bekend hoe de daders ter plaatse waren, maar na de beroving verlieten zij de plaats met de auto van het slachtoffer. De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.