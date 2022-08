Jonge vrouw in bloei van leven weggerukt nadat auto over de kop slaat

De Surinaamse politie heeft vrijdagavond officieel bevestigd dat de 22-jarige Soraya Sibelo (foto) in de middag van vrijdag 12 augustus bij een verkeersongeval nabij km 160 op de afdamming in het district Coronie, is komen te overlijden.

De politie van het bureau Coronie koerste na de verkregen melding van het verkeersongeval met dodelijk afloop, naar de locatie. Bij aankomst troffen de wetsdienaren een voertuig in de langs de weg lopende trens aan. Zowel de bestuurder als de bijrijder Soraya waren reeds door omstanders uit het voertuig gehaald.

De 34-jarige bestuurder C.R. was niet aanspreekbaar, terwijl de bijrijder Soraya geen teken van leven meer vertoonde. Een arts stelde officieel de dood van de jonge vrouw vast. De bestuurder werd voor medische hulp per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum (MMC) in het district Nickerie.

Volgens het voorlopig onderzoek is geconstateerd dat de bestuurder en de bijrijder omstreeks 14.30 uur vanuit de richting van Paramaribo kwamen, gaande in de richting van Nickerie. Nabij km 160 op de afdamming in het district Coronie verloor C.R. door tot nog toe onbekende reden de controle over de besturing van het voertuig.

De auto sloeg vervolgens over de kop en kwam een aantal meters verder in een ondiepe langs de weg lopende trens terecht, meldt het Korps Politie Suriname.

Het ontzielde lichaam van Soraya is in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie afgestaan aan de nabestaanden. De politie van Coronie is belast met het onderzoek van dit verkeersongeval.