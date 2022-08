In Nederland officieel sprake van een hittegolf

In Suriname zijn we temperaturen van 30°C gewend, maar als dat langere tijd in Nederland het geval is dan spreekt men over een hittegolf. Vandaag is het in Nederland de vijfde zomerse dag met een maximumtemperatuur van 25 graden en meer.

Indien er sprake is van een serie van minstens 5 zomerse dagen (+25°C), waarvan er zeker 3 tropisch zijn (+30°C), is er voldaan aan de voorwaarden van een officiële hittegolf.

Het is de eerste officiële hittegolf in twee jaar. In het hele land worden evenementen afgelast of aangepast vanwege de droogte en de hitte. Zo zijn een vuurwerkshow en een halve marathon afgelast.

Morgen wordt het opnieuw ruim 30 graden in De Bilt. Na het weekend wordt het minder warm en stijgt de kans op enkele regen- en onweersbuien.

De hittegolf eindigt pas bij een maximumtemperatuur lager dan 25 graden.

Drie veelgestelde vragen over hittegolven: