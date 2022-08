Woning te Domburg door brand verwoest

Deze woning aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname, is vanmiddag in brand gevlogen. De woning die geheel uit hout was opgetrokken is rond 15.00u geheel afgebrand.

Ook de inboedel ging daarbij verloren. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om een oud winkelpand dat nu dienst deed als woonhuis.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Buurtbewoner Haidy maakte onderstaande beelden waarin te zien is hoe snel het vuur het pand verwoest: