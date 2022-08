Vp biedt ouders zieke Noah (2) financiële steun voor operatie

De 2-jarige Noah is ziek en moet met spoed geopereerd worden in Nederland. De peuter heeft het zogeheten Apert Syndroom en de behandeling van zijn ziekte kost 21.000 euro, waarvan een aanzienlijk deel via de SZF/ARMULOF regeling wordt gedekt.

De ouders zijn al geruime tijd bezig via social media hulp te zoeken en de rest van geld in te zamelen, voor het bekostigen van de operatie van hun zoontje. Ze hebben redelijk wat geld opgehaald, maar misten nog een flink deel dus klopten ze ook aan bij vice-president Ronnie Brunswijk.

De roep om hulp raakte de vp diep in het hart, omdat hij in het bijzonder kinderen een warm hart toedraagt. Vp Brunswijk aarzelde daarom geen moment om zijn steun toe te zeggen aan de ouders. Hij gaf hen een financiële steun van 3.000 USD. De bewindsman wenste de jonge Surinamer het allerbeste toe en hoopt hem gauw weer gezond en wel terug te zien.

Noah kan eindelijk geholpen worden aan de erfelijke aandoening van de schedel, het gezicht, de handen en de voeten welke door een afwijking in het gen wordt veroorzaakt.