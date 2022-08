Voor flink bedrag aan sieraden en cash gestolen bij inbraak in winkel

Bij een winkel in het centrum van Paramaribo is in de nacht van woensdag op donderdag een inbraak gepleegd. Daarbij zouden er sieraden voor een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro zijn gestolen.

Na de ontdekking van de inbraak is er aangifte bij de Surinaamse politie gedaan. De benadeelde deed daarnaast aangifte bij de politie in Suriname van diefstal van bedragen van meer dan 700.000 SRD, meer dan 40.000 USD en 15.000 euro.

Vernomen wordt dat vier inbrekers via een airco gat naar binnen zijn gedrongen. Ze hebben een magazijn overhoop gehaald en flink huisgehouden in de zaak. Er zijn camerabeelden waarop de handelingen van de daders zijn vastgelegd.

De politie van Keizerstraat is na de melding ter plaatse geweest voor onderzoek. Van de daders ontbreekt elk spoor. De Surinaamse politie heeft de zaak in verder onderzoek.