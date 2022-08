VIDEO: ‘Activeren’ van Freddy Moreira en Poke samen met Passion UrbanKawina

De bekende artiesten Freddy Moreira (Emilio Sedoc) en Poke (Resinjo Wijngaarde) hebben deze week het nummer ‘Activeren’ uitgebracht. Aan het aanstekelijk nummer hebben ook de heren van Passion UrbanKawina meegewerkt.

Het is niet de eerste keer dat er kawina in een urban nummer is verwerkt. Vorig jaar bracht Ronnie Flex ook al een nummer uit met de Haagse UrbanKawina band Passion getiteld ‘Doorgaan’.

‘Activeren’ is van een heel ander genre, getuige de energie van zowel Freddy Moreira als Poke. Het nummer werd begin deze week uitgebracht en is goed ontvangen. Gisteren verscheen ook de bijbehorende clip, die hierboven te zien is.