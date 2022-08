Security medewerker die op ex-collega schoot in vrijheid gesteld

De 28-jarige security medewerker Yamil Ij. is woensdag door de rechter-commissaris (rc) op verzoek van zijn advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld. Hij werd donderdag 4 augustus in verzekering gesteld, nadat hij op een ex-collega schoot. Yamil wordt verdacht van mishandeling en illegaal vuurwapenbezit.

De verdachte is operations manager bij een security bedrijf in Suriname en in die hoedanigheid ook wapenverstrekker. Dit houdt in dat hij wapens verstrekt aan de guards op de verschillende posten.

Uit het onderzoek blijkt dat het slachtoffer een ex-security medewerker van hetzelfde bedrijf is. Hij zou op twee momenten vuurwapens hebben gestolen op posten van het bedrijf. Yamil had persoonlijk aangifte gedaan vanwege de diefstallen. Omdat het slachtoffer zich schuil hield, kon de Surinaamse politie hem niet opsporen.

Volgens de raadsvrouw zou haar cliënt een afspraak hebben gemaakt dat indien één van de guards het slachtoffer tevens verdachte zou tegenkomen, er terstond contact moest worden opgenomen met het Regio Bijstandsteam (RBT).

Op donderdag 4 augustus zou Yamil een wapen verstrekken aan een post aan de Jaggernath Lachmonstraat, toen hij enkele personen zag zitten op het terrein waar het slachtoffer woonachtig zou zijn, of althans waar hij zich vaker ophield. De man keerde zijn voertuig om te kijken of het inderdaad om het latere slachtoffer ging zodat hij de politie kon verwittigen.

Opeens zag hij zijn ex-collega dreigend op hem afkomen, met een vuurwapen in zijn broek. Yamil schoot een waarschuwingsschot in de lucht teneinde het slachtoffer op afstand te houden. Toen zulks geen effect had schoot de security medewerker hem in zijn been, waarbij het slachtoffer een schampschot opliep.

Het slachtoffer is intussen ook in verzekering gesteld voor diefstal van de vuurwapens en illegaal vuurwapenbezit zegt de advocaat aan de redactie van Waterkant.Net.

Volgens Nibte heeft haar cliënt zich verdedigd tegen de ogenblikkelijke wederrechtelijk aanranding door het slachtoffer. Het vuurwapen waarmee het slachtoffer haar cliënt bedreigd heeft is ook ter plaatse door de politie aangetroffen en in beslag genomen. Zij diende op basis van al deze feiten en omstandigheden een verzoek tot invrijheidstelling, gebaseerd op artikel 54A, in bij de rechter-commissaris.

De raadsvrouw verzocht de rc om de vrijheidsbeneming van haar cliënt te willen op heffen. Yamil heeft volgens zijn advocaat uit noodweer gehandeld. Het Surinaamse Openbaar Ministerie stelde de schutter in vrijheid voordat de rechter-commissaris het verzoek in behandeling zou nemen. Yamil mocht eergisteren weer naar huis.