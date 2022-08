Rechter stelt Powisi en vriendin op vrije voeten

De rechter heeft Rinaldo Mussendijk alias Powisi en zijn vriendin Janice D. donderdag vrijgelaten. Het koppel was in mei aangehouden voor diefstal van 280.000 SRD, een jachtgeweer en patronen uit een woning aan de Grankreekweg te Para.

In deze zaak werd Janice D. eerst op 1 mei aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Zij legde bij de politie een volmondige bekentenis af, waarna Powisi op 24 mei door het Regio Bijstandsteam Midden werd opgespoord en aangehouden.

Maureen Nibte, advocaat van Powisi, zegt dat de benadeelde een brief voor de rechter heeft gebracht waarin hij aangeeft dat hij de aangifte wenst in te trekken. De man werd voorgehouden dat het intrekken van een zaak op de zitting niet mogelijk is. De benadeelde gaf aan dat hij Janice D. niet in de gevangenis ziet. Naar verluidt hadden de twee een relatie.

De raadsvrouw zegt dat Janice D. door de benadeelde is opgehitst om de naam van Powisi te noemen in de zaak. Naar zeggen van Nibte is er niets buitgemaakt, het betreft een fictieve aangifte.

De rechter heeft op basis van de verwikkelingen op de zitting, het tweetal in vrijheid gesteld.