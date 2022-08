Overheid en private sector getraind in openbaar aanbesteden

Het Caricom Secretariaat heeft afgelopen week in samenwerking met het Surinaamse ministerie van Financiën en Planning een training georganiseerd voor de publieke en private sector. Deze driedaagse training is op dinsdag 9 augustus van start gegaan in Hotel Torarica.

“Het is van belang voor de economie van Suriname, dat zowel de overheid als het bedrijfsleven aangescherpt worden in het openbaar aanbesteden, nationaal als regionaal”, aldus ambassadeur Manorma Soeknandan over dit initiatief.

De training is getiteld: Capacity building c.q. training Community public procurement notice board (CPPNB) and National Advertising Portal (NAP). CPPNB is een webgebaseerde mededelingenboard voor openbare aanbestedingen. Het is een samenwerkingssysteem om de publicatie van aanbestedingsmogelijkheden in de CARICOM-regio tussen de landen die deelnemen aan het CARICOM-aanbestedingsregime te vergemakkelijken.

CPPNB ondersteunt het proces van het elektronisch inkopen van werken, diensten en leveringen. Verschillende procedures voor openbare aanbestedingen worden ondersteund voor zowel eenmalige, als herhaalde aankopen via verschillende speciale submodules. Deze bieden faciliteiten voor gebruikersregistratie, beoordeling van de concurrentie, goedkeuring en publicatie op nationaal en regionaal niveau.

Ambassadeur Soeknandan legt de nadruk op de voordelen voor Suriname. “Transparantie en kwaliteit zijn hierbij erg belangrijk”, geeft ze aan. Bij registratie als leverancier van goederen en diensten, zal men automatisch alle andere advertenties zien op regionaal niveau. Een ander voordeel is dat er geen ruimte is voor prijsopdrijving. Het gaat om een win-win situatie waarbij alle landen die geregistreerd zijn als leverancier kunnen inspelen op elkaars behoeften.

De diplomaat is zeer tevreden met de opkomst. Ze geeft aan dat bijna alle ministeries in grote getallen aanwezig zijn geweest. Ook het bedrijfsleven heeft goed gebruik gemaakt van deze gelegenheid. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de training ervoor moet zorgen dat men kennis opdoet om gebruik te kunnen maken van deze diensten. Verder zal men ook getraind worden om zich te kunnen registreren, waardoor er goed gebruik gemaakt zal kunnen worden van de mededelingenboard.