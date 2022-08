Onderneemster in Audi beschoten vanuit rijdende auto

Een 23-jarige onderneemster in een Audi is gisteren rond middernacht beschoten vanuit een zwart gelakte auto. Dit gebeurde bij een verkeerslicht aan de Ringweg Zuid in Suriname.

Het slachtoffer Onderneemster Q.L. liep een schotverwonding op ter hoogte van haar linker borststreek.

Volgens verklaring van het slachtoffer stond zij met haar voertuig op de rechter rijbaan van de kruising, gevormd door de Nieuw Charlesburgweg en de Ringweg Zuid, gesorteerd.

Op dat moment stond het verkeerslicht op rood. Een zwarte auto stopte op de linker rijbaan ter hoogte van haar voertuig. Toen het verkeerslicht op groen sprong trok ze haar voertuig op en op dat moment hoorde de onderneemster twee schoten, die uit het zwarte voertuig zijn gelost.

Haar voertuig vertoont een inslag aan het linker portier. Het slachtoffer, dat geraakt was door het afgevuurde schot, werd door de ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd.

Vernomen wordt dat de vrouw een in-schot heeft opgelopen. Ze verkeert buiten levensgevaar. Het motief is nog onbekend. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.