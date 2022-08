Automobilist biedt hulp om auto te starten maar wordt beroofd van voertuig

Een automobilist in Suriname, is maandagavond beroofd van zijn Toyota RunX. Dit gebeurde in de buurt van Blauwgrond en Geyersvlijt, toen hij een gestrande bestuurder wilde helpen zijn auto te starten.

Volgens het slachtoffer reed hij en werd hij op een bepaald moment gestopt door een man die naast een stilstaande wagen stond. De man vertelde de automobilist dat hij een lege accu had en vroeg om te helpen om de wagen met startkabels te ‘boosteren’.

De automobilist stapte nietsvermoedend uit zijn voertuig om de motorkap te openen, maar werd daarbij aangevallen door vier tot vijf mannen. Naar zijn zeggen kreeg hij een vuist op zijn neus en kwam hij op de grond terecht. De mannen gingen er vervolgens met de auto ervandoor.

Volgens het slachtoffer is de hulpzoeker in de stilstaande wagen gestapt en reed hij achter de mannen aan.

Er is aangifte van de autodiefstal bij de politie van Geyersvlijt gedaan. De wagen met kenteken 56-80 ZP is nog niet teruggevonden. Het onderzoek duurt voort.

Deze methode is bekend bij de Surinaamse politie. Die waarschuwde de samenleving vorige maand voor rovers die op listige wijze weggebruikers proberen te laten stoppen, om hen vervolgens te beroven.