‘Gewoon E Feestje’ is terug op zaterdag 20 augustus

Na twee jaar wachten is het eindelijk zo ver. De organisaties Tour De Su en Anything International welke bestaan uit de jonge ondernemers Jivi Malhoe, Khaliq Hasnoe, Nickolas Douglas, Dino Themen & Brendan Gummels hebben weer wat unieks in petto voor de Surinaamse feestgangers maar natuurlijk ook de Nederlandse toeristen.

Op zaterdag 20 augustus vindt er weer een gloednieuwe editie plaats van het underground event GEWOON E FEESTJE!

Na tall van volledig uitverkochte edities is het ook dit keer tijd om keihard te gaan feesten met het nieuwste talent van Suriname: DJ Gian Dani. Een jong talent van 19 jaar met een groot oog voor goede en passende muziek voor elke gelegenheid. Met specialiteiten als Dancehall, Urban and a touch of the Classics zal deze shining artist Suriname op haar grondvesten doen schudden. Gian Dani zegt zelf een zeer energie volle set neer te zetten op zaterdag 20 augustus.

Samen met DJ Gian Dani in de line up: DJ Kuyken, DJ Gini Grey en als kers op de taart DJ Oefmeister, hosted by Danni Minino. Een gevarieerde line up met voor een ieder wat wils. Muziek genres als Urban music, Dancehall, House music en natuurlijk het onvergetelijke Baile funk music om het helemaal compleet te maken.

De entree is tijdens dit evenement geheel gratis. De deuren gaan open vanaf 22:00 uur tot 05:00 uur. Wil je het liefst een eigen VIP pallet of VIP tafel. Bezoek dan de social media pagina’s van Anything International & Tour De Su.

De locatie bevindt zich aan de Gemenelandsweg #78 in the Warehouse. De meest excentrieke uitgaanslocatie van Suriname.