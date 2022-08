Brutale dief steelt twee bromfietsen kort na elkaar

In Suriname heeft een man woensdag in de vooravond een bromfiets voor warenhuis Kirpalani gestolen. Hij reed daarmee vervolgens van Paramaribo richting Meerzorg.

De politie van Centrum werd gealarmeerd over de diefstal. De agenten schakelden op hun beurt het Command Center in en er werd een algemene oproep voor alle politie-eenheden gelanceerd, om naar de dief uit te kijken.

Even later bleek dat de bromfietsdief de gestolen brommer voor een kledingszaak aan de Oost-Westverbinding had achtergelaten. Daar bleef het echter niet bij, want vanuit die plek reed hij weer weg met een andere gestolen bromfiets.

De politie van Meerzorg heeft de achtergelaten bromfiets in beslag genomen en naar het politiebureau overgebracht. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt de bromfiets afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.

De verdachte is vooralsnog met de tweede bromfiets voortvluchtig. Aan zijn opsporing wordt gewerkt.