Agressieve visser maakt leven arbeiders visbedrijf zuur

De 26-jarige Guyanese visser Vikash C., die mogelijk illegaal in Suriname verblijft, is woensdag door de politie in verzekering gesteld, wegens mishandeling en bedreiging van een ander.

Deze verdachte is bijkans een maand geleden door justitie in vrijheid gesteld. Hij was eerder ingesloten wegens bedreiging en weerspannigheid.

C. was werkzaam bij een visbedrijf aan de Vangbalstraat. Hij staat daar bekend als een agressor en molesteerde steeds de arbeiders van het bedrijf. Na zijn invrijheidstelling begaf hij zich wederom naar het bedrijf. De werkgever wilde hem echter niet meer in dienst nemen vanwege zijn gedrag.

Uit ontevredenheid molesteerde de verdachte steeds de arbeiders van het bedrijf. Vikash heeft afgelopen dinsdag een arbeider mishandeld. Alsof dat niet genoeg was heeft hij hem woensdag ook nog met de dood bedreigd. De arbeider stapte daarna naar de politie om aangifte te doen.

De politie ging ter plaatse en trof de verdachte bij de steiger aan. Hij werd overgebracht naar het politiebureau waar hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.

De verdachte kan geen verblijfsdocumenten aantonen, waaruit zou kunnen blijken dat hij legaal in het land vertoeft. Volgens de politie is de man eerder het land uitgezet, maar is hij weer teruggekomen. De vreemdelingendienst zal een onderzoek instellen.