Volksgezondheid: ‘Rotavirus maakt kinderen in Suriname ziek’

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft hedenmiddag na onderzoek de melding ontvangen dat het Rotavirus de verwekker is van de uitbraak momenteel in Suriname van de virale gastro-enteritis.

Een rotavirusinfectie is een besmettelijke ziekte, waarbij een ontsteking van de maag en de darmen optreedt. Bijna ieder kind maakt voor het vijfde levensjaar een rotavirusinfectie door.

De symptomen van het rotavirus zijn koorts, misselijkheid, braken en waterdunne diarree. Na besmetting duurt het ongeveer 2 dagen voordat ziekteverschijnselen optreden. De klachten duren 4 tot 6 dagen. Soms moet een kind naar het ziekenhuis vanwege uitdrogingsverschijnselen. Mensen kunnen de ziekte verschillende keren krijgen, maar de ziekte verloopt dan minder ernstig. Het kan ook zijn dat iemand wel besmet is, maar dat er geen ziekteverschijnselen zijn.

Het rotavirus zit in de ontlasting van iemand die besmet is. De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat er ziekteverschijnselen zijn. De besmettelijkheid duurt ongeveer een week.

Handen wassen is de meest zinvolle preventieve maatregel. Het toepassen van adequate hygiëne is het belangrijkst bij het voorkómen van blootstelling van kinderen aan andere kinderen met een gastro-enteritis binnen gezinnen of instanties (ziekenhuizen, kinderdagverblijf, et cetera). Handhygiëne wordt uitgevoerd met water en zeep of met gebruik van een handalcohol op ethanolbasis.

Indien een kind begint te braken of diarree heeft kunt u elke keer een paar lepeltjes vocht toedienen. Het vocht moet niet in 1 keer in grote hoeveelheden toegediend worden. Vocht kan zijn water, maar ook goed als het iets is met suiker erin zoals stroop en thee met suiker.

Alarm symptomen kunnen zijn sufheid, slaperig zijn, moeilijk wakker te krijgen, ingezonken ogen, droge lippen en hoge koorts.

Neem gelijk contact op met uw huisarts bij 1 van deze symptomen en wacht niet te lang voordat u stappen onderneemt.