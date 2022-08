VIDEO: Wij moeten onze kindjes beschermen!

Claudia Redan, directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, is in bovenstaand interview ingegaan op de huidige ernstige medische situatie betreffende virale buikgriep bij jonge kinderen in Suriname.

In Suriname is er op dit moment sprake van een public health emergency. Dit vanwege virale acute gastro-enteritis oftewel buikgriep, een infectie van de maag en de darmen, veroorzaakt door een virus. Met name voor jonge kinderen vormt dit een groot risico.

Op dinsdag 9 augustus is er spoedoverleg geweest tussen de regering, de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), kinderartsen, het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG), de PAHO en terzake deskundigen om deze urgente situatie te bespreken.

De Surinaamse overheid heeft onderstaande flyer uitgebracht om de bevolking te informeren over de uitbraak van de virale gastro-enteritis bij kinderen: