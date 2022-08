R&B Legends zaterdag 10 september in Amsterdam

Na een uitverkochte editie zaterdag 25 juni jl. (zie beelden boven) sluiten wij deze fantastische zonnige zomervakantie af op een legendarische wijze. Zaterdag 10 september 2022 opent Westerunie, Westergasterras en Westerliefde haar deuren voor het grootste, gezelligste maar vooral volwassen R&B evenement van Nederlands sinds 2009.

Drie zalen R&B ◆ OLDSKOOL ◆ CARIBBEAN ◆ SLOWJAMS ◆ AND MORE Kaartjes haal je via https://eventix.shop/tnxdd4uf. Gebruik de actiecode MEMBER en krijg maar liefst € 3,- korting per ticket.

Locatie

Zaterdag 10 september 2022 opent Westerunie, Westerliefde & Westergasterras haar deuren voor R&B Legends Black Edition. Westerunie, Westerliefde & Westergasterras zijn imposante locaties op een historische plek in het Westerpark. Dit belooft wederom een fantastische avond te worden!

Leeftijd, Dresscode & Muziekstijlen

R&B Legends is toegankelijk vanaf 28 jaar. De dresscode voor de avond is All Black waarbij een positieve en verzorgde uitstraling op prijs wordt gesteld.

Area I : R&B Legends met de beste R&B deejays van Nederland.

Area II: Caribbean Legends met de lekkerste Salsa, Soca, Merengue, Dancehall en Reggaeton.

Area III: SlowJams de zwoelste Ballads afgewisseld met New Jack Swing.

The Legends goes Black … Save the date for The After Summer Edition!

★ Datum: zaterdag 10 september 2022

★ Locatie: Westerunie, Westerliefde & Westergasterras

★ Adres: Klönneplein 6, 1014 DD Amsterdam

★ Tijd: 22:00 uur t/m 05:00 uur (toegang tot 03:00 uur)

★ Parkeergelegenheid rondom Westerpark

★ Tickets: https://www.club-classic.nl/tickets/

★ Online shop: https://eventix.shop/yag9q7xd

★ Super Early bird: € 15,- p.p. (SOLD OUT)

★ Early Bird: € 17,50 p.p. (SOLD OUT)

★ Regular Bird: € 20,00 p.p.

★ Website: www.club-classic.nl

★ Insta: clubclassic

★ Facebook: www.facebook.com/clubclassic.nl

★ Info Tel & WhatsApp: 06-14915133