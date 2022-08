Pompprijzen na introductie Oli Moni tussen SRD 25 en 30 per liter

De pompprijzen zullen pas na de introductie van Oli Moni naar een marktconform niveau worden gebracht in Suriname. Dit zal in de loop van september het geval zijn. De marktconforme prijs zal volgens projecties tussen de SRD 25 en 30 per liter bedragen. De huidige pompprijzen blijven vooralsnog dus ongewijzigd. Deze zijn na de recente daling van de internationale olieprijs nog steeds ruim onder de kostprijs, meldt het ministerie van Financiën en Planning.

Het beleid van de regering is om objectsubsidies te vervangen door subjectsubsidies. Hierbij worden prijzen marktconform gemaakt, maar ontvangt men tegelijkertijd een vaste maandelijkse compensatie. De subsidie komt daardoor alleen terecht bij personen die daadwerkelijk recht hierop hebben. Dit is een veel efficiëntere en eerlijkere manier van subsidie.

Met Oli Moni maakt de regering de eerste grote stap richting subjectsubsidie. Op termijn volgen andere sectoren; zoals stroom, kookgas, vervoer et cetera.

Om in aanmerking te komen voor Oli Moni dient men aan bepaalde criteria te voldoen waaronder een inkomensniveau. Binnenkort zal meer detailinformatie met het publiek worden gedeeld.

Bekijk hieronder een persconferentie over de introductie van Oli Moni.