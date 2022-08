Geen Suriname Festival dit jaar in Den Haag

De organisatie van het Suriname Festival heeft bekend gemaakt dat het evenement in Den Haag, dit jaar geen voortgang vindt. Dit vanwege werkzaamheden aan het Transvaal Park waar het gratis festival jaarlijks wordt gehouden.

De organisatie laat in een verklaring weten niet te kiezen voor het uitwijken naar een andere locatie of het festival in formaat aan te passen. Dit omdat zij hierdoor de kwaliteit van het festival niet meer kan garanderen en ook geen voorstander is van een entreeheffing.

“Met pijn in ons hart hebben wij als organisatie besloten om het Suriname Festival definitief af te gelasten voor 2022. Wij hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip”, aldus de organisatie.