Organic Movement roept Surinamers op voor volksprotest op zaterdag 13 augustus

Organic Movement zal op zaterdag 13 augustus een volksprotest houden bij Ondrobon omgeving Kwakuplein.

De organisatie roept alle Surinamers van alle districten op om te komen protesteren tegen het beleid van de regering. Er is een landelijke mobilisatie gestart. Alle politieke organisaties, vakbonden, maatschappelijke groeperingen, activisten, belangenorganisaties en het bedrijfsleven zijn onder andere uitgenodigd om deel te nemen aan deze protestactie.

“Organic Movement heeft in de afgelopen dagen aan zelfevaluatie gedaan. Wij hebben alle kritieken en aandachtspunten besproken. Naast veel opbouwende kritiek was de roep vanuit de samenleving om door te gaan met deze zeer rechtvaardige strijd, enorm groot.

We hebben een aantal zeer redelijke eisen die uit het volk voortkwamen gesteld aan de regering, en gemerkt dat daar beweging in is. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen, want de gevraagde zaken zijn nog niet doorgevoerd. Naar aanleiding van adviezen van deskundigen en kritische oplettende burgers uit de samenleving hebben we besloten om onze strategieƫn aan te passen.

Daarom zullen wij op zaterdag 13 aug a.s. om 09:00 in de ochtend een Protestmanifestatie organiseren. Organic Movement nodigt hierbij alle politieke organisaties, alle vakbonden, maatschappelijke groeperingen, activisten, belangenorganisaties en het bedrijfsleven op om deel te nemen aan deze nationale protestactie.

Wij zullen van iedere organisatie of groepering een afgevaardigde het podium bieden om namens hun achterban de specifieke noden en problemen kenbaar te maken. Dit met als doel om de vele knelpunten die Suriname momenteel kent, te inventariseren en aan te bieden aan onze aanwezige volksvertegenwoordigers.

De Nationale Assemblee, het parlement van Suriname, is het formele instituut om de soevereine wil van het volk te vertolken. Daarom hebben wij van Organic Movement een schrijven gericht aan DNA, waarbij wij alle 51 volksvertegenwoordigers hebben uitgenodigd om deel te nemen aan deze manifestatie.

KOM MET UW VOLK PRATEN, ZIJ HEBBEN U HET MANDAAT GEGEVEN. Wees een waardige volksvertegenwoordiger”, aldus de organisatie in een zondagnacht uitgebrachte verklaring.