Manager Zsa Zsa Zsu betrapt inbreker die alcoholische dranken steelt

De 53-jarige John O. is zaterdag door de politie van Nieuwe Haven in verzekering gesteld, wegens diefstal van alcoholische dranken uit club Zsa Zsa Zsu aan de J.A. Pengelstraat in Suriname.

De manager betrapte O. vrijdagavond op heterdaad, toen de verdachte diverse flessen alcoholische dranken klaar had gezet.

De verdachte forceerde de achterdeur van de club en verschafte zich via die ontstane opening toegang tot de bar. Hij plaatste een aantal flessen alcoholische dranken in zijn tas en sloeg toen op de vlucht. Hij had pech dat hij door de manager betrapt en aangehouden werd.

Volgens de manager was hij naar de club om voorbereidingen voor de avond te treffen. Tot zijn schrik zag hij dat in het pand was ingebroken. Na de aanhouding werd de verdachte aan de politie van Nieuwe Haven overgedragen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is John in verzekering gesteld. Er werden breekwerktuigen op hem aangetroffen, die in beslag zijn genomen.