Inzittenden voertuig beschoten vanuit andere auto aan de Kasabaholoweg

Vanuit een rijdende Toyota Vitz is afgelopen nacht op een andere auto geschoten, waarbij twee slachtoffers aan het hoofd, arm en rug zijn geraakt. Dit gebeurde rond 03.00u aan de Kasabaholoweg in Suriname, ter hoogte van de Hoedenpalmstraat.

Volgens de politie van Uitvlugt meldden de slachtoffers zich na het schietincident op het politiebureau. Vervolgens zijn ze zelf naar de Spoedeisende Hulp gereden.

Het slachtoffer O.M. (24) bestuurde een zwart gelakte VW Amarok. Hij was in gezelschap van een vriend, die naast hem zat en een dame, die achter de bestuurder zat.

Volgens de slachtoffers reden ze over de Wanicaweg gaande in de richting van de Kasabaholoweg. De bestuurder merkte op, dat een blauw gelakte Vitz een hele tijd achter hen reed.

Op gegeven moment haalde die auto hen in, waarbij de bestuurder van de Amarok een achtervolging inzette. In de Kasabaholoweg ter hoogte van de Hoedenpalmstraat probeerde O.M de Vitz in te halen. Op dat moment werd vanuit de Vitz op de Amarok geschoten, waarbij de bestuurder aan zijn hand en rug werd geraakt.

Ook de dame (30) die achter de automobilist zat, liep een schotwond op aan haar hoofd. De bijrijder bleef ongedeerd.

Volgens de Surinaamse politie zijn een aantal kogelinslagen op de voorruit van de Amarok waar te nemen. De slachtoffers zijn voor medisch onderzoek ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. Van de schutter ontbreekt nog elk spoor.