Inluiden Dag der Inheemsen met Psycho vanavond in Zsa Zsa Zsu

Vanavond, maandag 8 augustus, treedt Psycho op bij Club Zsa Zsa Zou in Paramaribo. Op deze avond wordt de Dag der Inheemsen welke op dinsdag 9 augustus is, alvast ingeluid.

Psycho heeft een eigen weg ingeslagen met zijn eigentijdse muziek, die bij een groot publiek in de smaak valt. Zijn optreden wordt afgewisseld met optredens van diverse collega artiesten uit Suriname.

Te gast zijn onder andere NewStyle, Cyriel and the more love band, Seasonband, OG-Sensation, FfAnders, Sukrutiki, Wan Ede en MC Vuure.

De deuren gaan open om 22:00 en kaarten kosten SRD 200,- aan de poort van Discotheek Zsa Zsa Zsa. Er zijn vip arrangementen beschikbaar via het telefoonnummer +597 8950672 inclusief vip ingang, vip area, gratis vip parkeren, snacks en vip toiletgebruik.