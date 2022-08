Gezin van vier dakloos door woningbrand

Een houten woning aan de Charlotteweg in Suriname, is maandag omstreeks 11.30u geheel afgebrand. Bij aankomst van de brandweer bleek dat het huis inmiddels met inboedel en al was ingestort.

Volgens brandweervoorlichter Anthony Grootfaam gaat het om een woning van ongeveer 4 bij 6 meter, die geheel uit hout was opgetrokken. Het huis werd bewoond door vier personen namelijk vader, moeder en hun twee kinderen van 2 en 4 jaar oud.

Grootfaam zegt, dat het pand niet aangesloten was op het elektriciteitsnet. Volgens de voorlichter werd elektriciteit van een andere woning naar dit pand afgetapt.

De Surinaamse brandweer heeft een gascillinder van 28 lbs kunnen verwijderen. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.