Winkeliers Kabalebo mogen geen alcohol verkopen vanwege komst president

Districtscommissaris (dc) Josta Lewis van Kabalebo heeft vrijdag de winkeliers in haar bestuursressort per brief medegedeeld, dat vanwege de komst van de president maandag, het tijdelijk verboden is om van 06.00 tot 17.00 uur alcohol te verkopen.

Waterkant verneemt dat het staatshoofd van Suriname met een delegatie naar het gebied zal afreizen om onder andere de opening van een bakkerij te verrichten.

De winkeliers zijn boos op de dc. Aanvankelijk dachten zij dat er volgens de brief dit weekend ook geen alcohol verkocht mocht worden, maar nadat er opheldering is gevraagd blijkt dat het besluit alleen voor maandag geldt.

De winkeliers vinden dat de burgermoeder besluiten neemt die op niets slaan. Een van ze zegt dat telkens wanneer een hoge functionaris in het gebied komt, de dc die persoon voor God uitmaakt.

Waterkant maakte contact met Lewis voor een reactie, maar zij wist geen zinnig antwoord te geven over het besluit.