The Coca-Cola Company heeft onlangs de lancering aangekondigd van de allereerste wereldwijde marketingcampagne voor Sprite, “Let’s Be Clear”, die zich richt op de noodzaak om te resetten en op te frissen tijdens belangrijke momenten gedurende de dag. Onderdeel van de campagne is ook de introductie van een nieuwe Sprite-look en aangepaste receptuur van het product. Ook in Suriname gaat deze campagne deze week van start.

De campagne, die uitgerold zal worden door lokale Coca-Cola bottelaar Fernandes Bottling Company, is specifiek afgestemd op Gen Z, een generatie digital natives die gepassioneerd zijn over de wereld om hen heen, zich comfortabel voelen in de “bèta” -modus en die niet van plan zijn zich te conformeren aan stereotypen. De campagne volgt de consumer journey en zet op gelegenheid gebaseerde berichten in voor momenten waarop tieners onderweg of tijdens het chillen thuis willen resetten en vernieuwen.

“Let’s Be Clear”, dat het komende jaar in meer dan 50 landen wereldwijd zal worden uitgerold, zal gebruik maken van tv, digitale en snel te consumeren social media-inhoud, evenals iconische out-of-home en printadvertenties. “Let’s Be Clear” is gebaseerd op consumentenonderzoek dat de openheid en moed van Gen Z benadrukt om tradities, rollen en conventies uit te dagen.

“Als een merk dat altijd heeft gestaan voor individualiteit, zelfexpressie en vooruitgang, gelooft Sprite dat authenticiteit en echte zelfexpressie echt verfrissend zijn”, zegt Shrenik Dasani, Senior Director of Brand Strategy bij Sprite. “‘Let’s Be Clear’ moedigt de meest verhelderende generatie aan om te resetten met de opvallende verfrissing van Sprite, die hen in staat stelt hun wereld te resetten met helderheid en authentieke zelfexpressie.”

De campagne is één van de eerste grote uitkomsten van de netwerkmarketingaanpak van The Coca-Cola Company, die de kracht van wereldwijde schaal combineert met lokale expertise. Het nieuwe model is bedoeld om consumentgerichte, op inzichten gebaseerde campagneboodschappen te leveren met meer effectiviteit en efficiëntie. “Let’s Be Clear” is gemaakt in samenwerking met GUT Buenos Aires.

In de afgelopen jaren is er meerdere keren geëxperimenteerd met de receptuur van Sprite, wat niet altijd bij consumenten in de smaak is gevallen. Er is daarom besloten terug te gaan naar het originele recept. Sprite is met ingang van deze week verkrijgbaar in een nieuwe doorzichtige PET-plastic fles, met een vernieuwd logo van het gedurfde en iconische merk. Dit betekent dat de huidige groene plastic verpakking van Sprite nu transparant zal zijn.

Hoewel de vorige groene fles recyclebaar is, kan de nieuwe transparante fles van Sprite beter gerecycled worden en voegt het meer waarde toe voor afvalinzamelaars en recyclebedrijven. Transparant PET kent veel eindtoepassingen, vooral voor het recyclen van flessen tot nieuwe flessen. Het verwijderen van de kleur uit de flessen van Sprite maakt het mogelijk dat meer van de flessen die Fernandes Bottling nu verkoopt, en de flessen die zij in de toekomst zullen maken, hergebruikt kunnen worden.