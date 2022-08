Zoontje militair schiet zichzelf in auto dood met dienstwapen vader

Op een terrein te Maho in Saramacca heeft een vierjarig jongetje zichzelf per ongeluk met een vuistvuurwapen in een voertuig doodgeschoten. Het slachtoffer dat een kind is van een Surinaamse legerofficier, overleed ter plaatse.

De vader van de jongen zou uit het voertuig zijn gestapt en het terrein zijn opgelopen. Kort daarna hoorde hij een knal.

Toen de vader terug ging naar het voertuig trof hij de jongen levenloos aan. Het kind zou zichzelf met het vuistvuurwapen hebben geschoten. De politie van Groningen werd ingeschakeld, die op zijn beurt de overige instanties in stelling bracht.

De zaak werd ter plaatse overgedragen aan de Militaire Politie voor verder onderzoek. Het lichaam is ter obductie in beslag genomen. Het vuistvuurwapen is in belang van het verdere onderzoek in beslag genomen.