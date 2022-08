Volksgezondheid stelt onderzoek in naar omstandigheden bij overlijden kindje op SEH

Naar aanleiding van diverse berichten die het Ministerie van Volksgezondheid (VG) hebben bereikt omtrent het overlijden van een kindje op de Spoedeisende hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en de informatie vanuit de directie van het AZP, heeft VG besloten een onderzoek te starten naar de omstandigheden welke geleid hebben tot het overlijden.

Het team in Suriname is inmiddels begonnen met het onderzoek en zal zo spoedig mogelijk rapporteren, meldt het Ministerie in een persbericht.

VG garandeert de samenleving dat er tactvol zal worden omgegaan met de resultaten van het onderzoek en al het nodige te doen welke in het belang is van een objectief en rechtvaardig onderzoek. Het Ministerie wenst de nabestaanden sterkte toe.