Motorfietser dood na verkeersongeval te Saramacca§

Bij een verkeersongeval vanmorgen in Suriname, is een motorfietser om het leven gekomen. Het ongeval vond plaats in het district Saramacca. Het slachtoffer is de 42-jarige R.M.

Volgens de eerste berichten reed hij op zijn motorfiets vanuit Groningen gaande richting uitkijk. Bij het beschrijven van een bocht zou het mis gegaan zijn. De man kwam op de andere weghelft terecht, waar op dat moment een vrachtwagen uit tegengestelde richting aankwam.

De motorfietser botste tegen de voorzijde van de truck en kwam met zijn motorfiets langs een, langs de weg lopende trens terecht. Het slachtoffer vertoonde geen tekenen van leven meer.

De Surinaamse politie heeft de zaak nog in onderzoek.