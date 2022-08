Hoogbouw woning Helena Christinaweg van boven geheel afgebrand

Een hoogbouw woning van 5 bij 8 meter is vrijdagavond aan de Helena Christinaweg in brand gevlogen. De brandweer was in 5 minuten ter plaatse, maar heeft niet kunnen voorkomen dat het huis van boven geheel is afgebrand.

Een voorlichter van het Korps Brandweer Suriname zegt dat de brand is ontdekt door buren. Het huis werd bewoond door een echtpaar, dat ten tijde van de brand niet aanwezig was.

De brandweerlieden die in 5 minuten ter plaatse waren, hebben twee puppies verwijderd uit het pand. Het huis was aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS, maar niet verzekerd tegen brand.

Een man staat met de twee puppies die verwijderd zijn uit de woning.

De oorzaak van de brand is onbekend. Het onderzoek duurt voort.