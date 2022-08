Automobilist flipt na botsing, dreigt andere bestuurder te kappen en zet achtervolging in

De 27-jarige automobilist Lorenzo D. is afgelopen donderdag door de politie van De Nieuwe Grond aangehouden en in verzekering gesteld, wegens bedreiging en vernieling van een autoruit met een houwer. Lorenzo flipte na een aanrijding en dreigde zijn medeweggebruiker te kappen, waarna er een achtervolging ontstond welke eindigde op het terrein van het politiebureau.

De aangever verklaarde dat hij over de Indira Ghandiweg in Suriname reed gaande richting Latour. Daarbij verkeerde hij in gezelschap van zijn vrouw en schoonmoeder. Op een gegeven moment probeerde de aangever een voertuig dat voor hem reed, in te halen.

Toen hij een tweede auto wilde inhalen, voerde de bestuurder van die auto zijn snelheid op, terwijl er een tegenligger kwam aangereden. Ter voorkoming van een aanrijding was de aangever genoodzaakt om naar links uit te wijken. Bij die gelegenheid botste hij tegen de linker achterzijde van het voertuig, dat hij probeerde in te halen.

Gelijk daarna bracht hij zijn auto aan de kant om met de bestuurder, Lorenzo, te spreken. Voordat hij uitstapte zag hij Lorenzo echter dreigend met een houwer uit zijn auto stappen. Uit vrees voor mishandeling reed de aangever meteen weg. Ter hoogte van de Sri Hanumanschool werd hij door Lorenzo klemgereden en voordat de aangever wat kon doen, hakte Lorenzo op de achterruit van de auto van de aangever in, waardoor deze aan diggelen viel.

Hierna haastte de boze man zich richting de aangever. Deze zag weer kans om door te rijden en het politiebureau aan te doen. Intussen werd hij door Lorenzo tot op het terrein van de politie achtervolgd, waar Lorenzo door dienstdoende agenten werd aangehouden.

De man ging daar te keer tegen de politie. Toen de agenten de agressieve Lorenzo in de boeien probeerden te slaan, zag hij kans om van het politiebureau te ontvluchten en zo te ontkomen aan zijn aanhouding. De politieambtenaren waren genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen, waarna Lorenzo zijn vlucht staakte.

Hij werd alsnog door de politie in de kraag gevat. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar ministerie werd Lorenzo in verzekering gesteld. De houwer waarmee Lorenzo schade heeft toegebracht aan het voertuig van de aangever, is in de auto van Lorenzo aangetroffen en in het belang van het onderzoek in beslag genomen.

De afdeling Verkeer Midden wordt met betrekking tot de aanrijding belast met het verder onderzoek.