Tweede Enjoy Party van Psycho is Summer edition op 6 augustus

Na een geslaagde Enjoy Party in de Anthony Nesty Sporthal, zal de tweede Enjoy Party te weten een Summer Editon, op 6 augustus 2022 een feit zijn. De organisatie achter dit evenement zit geheel in handen van Psycho. Hij heeft een team van young professionals bij elkaar gezet om zulke thema evenementen te organiseren.

Naast muziek produceren en ondernemerschap, is het organiseren van evenementen ook één van zijn activiteiten. Het thema van het evenement is afgeleid van zijn nummer ‘Enjoy’ dat in maart 2022 op YouTube is gelanceerd en reeds meer dan 1 miljoen streams heeft behaald. De inspiratie van dit nummer dat onderaan te zien is, is om dankbaar te zijn voor leven en ervan te genieten.

Het idee voor een Summer Edition is dat Surinamers rond deze periode, graag naar een vakantieoord gaan. De Enjoy Party Summer Edition wordt een outdoor event en zal bij een oord te Afobaka weg mast 63 gehouden worden. De plek schikt over cabanas, een kreek en prachtig natuur ambiance. Bezoekers zullen genieten van een spektakel liveshow met topartiesten van Suriname en ook uit Parijs.

De line-up bestaat uit 10 live muziekformaties en DJ’s. Enkele van de artiesten van Surinaams afkomst zijn Baad Jury, New Style, Jackson Blaai, MC Vuure en vele anderen. Er worden 10.000 bezoekers verwacht en het evenement start om 14:00. Er zullen ook bussen beschikbaar gesteld worden visa versa, bij SMFL kantoor aan de Nieuwzorgweg 2.

Psycho Maadnbad – Enjoy [NairaStyle] (Official Video) Prod. By Gillio: