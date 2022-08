Slachtoffers woningbrand Piareweg overleden

De 76-jarige Carlo Klas en zijn 41-jarig nichtje Jennifer Soesman, die op vrijdag 29 juli rond 11.30u bij een woning aan de Piareweg in Suriname brandwonden opliepen, hebben het leven gelaten.

Uit het politie onderzoek blijkt, dat de eigenaar Carlo bezig was een oud matras in een ruimte aan de achterzijde van de woning in brand te steken. De ruimte is geheel afgesloten met steen en dievenijzer. Het matras vatte vlam.

In de ruimte waren op dat moment de eigenaar en zijn nichtje, dat een lichamelijke beperking heeft, aanwezig. Deze moesten door het vuur gaan om de ruimte te verlaten, waardoor zij brandwonden opliepen.

Het vuur ontwikkelde zich snel, maar gelukkig barstte de durotank door de hitte, waardoor de vlammen werden gedoofd.

De politie van Latour en de brandweer van Toekomstweg waren ter plaatse.

Beide slachtoffers werden per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp, waar ze ter observatie waren opgenomen.

Het nichtje is op woensdag 3 augustus in het ziekenhuis overleden en de eigenaar op donderdag 4 augustus. Beide lijken worden, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, afgestaan aan de nabestaanden.