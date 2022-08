Man kan relatiebreuk niet aan en slaat vrouw tot bloedens toe

De 38-jarige Owen R. is woensdag door de politie in Suriname in verzekering gesteld wegens mishandeling, bedreiging en diefstal ten nadele van zijn ex-vriendin.

De verdachte was onlangs vrijgelaten uit de gevangenis waar hij vast zat wegens overtreding van de Wet Verdovende middelen. Afgelopen dinsdag maakte Owen zich wederom schuldig aan de bovenvermelde strafbare feiten jegens zijn ex-vriendin.

De aangeefster verklaarde bij de politie dat de relatie tussen haar en de man niet goed ging, waardoor zij hem niet meer wil. De man kon zich niet verenigen met het besluit van de vrouw en mishandelde haar tot bloedens toe. Hij bedreigde haar ook met de dood.

De verdachte pakte haar telefoon af, omdat hij het vermoeden heeft dat zijn een andere relatie erop na houdt.

De politie van het ressort werd ingeschakeld, die op haar beurt de verdachte heeft opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Owen in verzekering gesteld.