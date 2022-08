Een jongeman is zojuist door een medewerker van een securitybedrijf in zijn been geschoten aan de Jagernath Lachmonstraat. Het motief is nog onbekend.

Het slachtoffer is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. De verschillende eenheden van het Korps Politie Suriname zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.

Nadere berichtgeving volgt.