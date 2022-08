Gewapende rovers doen zich voor als politie en maken 30.000 SRD buit

Twee broers zijn afgelopen nacht overvallen in hun woning aan de Calcuttastraat in Suriname, door drie gemaskerde en gewapende criminelen. De daders dezen zich voor als politieambtenaren.

R.S., een van de slachtoffers zegt aan Waterkant.Net, dat zijn jongere broer in de hangmat buiten sliep. Rond 03.30u schrok R.S. wakker van schoten die werden gelost. Hij hoorde daarna iemand ruziën. Volgens hem stond hij op en hij keek via een raam naar buiten, maar zag niets.

Ineens werd de voordeur van de woning ingetrapt, waarna R.S. zich snel bewapende met een houwer. Hij maakte de slaapkamerdeur open en stond oog in oog met de criminelen. “Ze waren gekleed in politiepak en zeiden tegen mij mi na skowtu. Ik vroeg naar hun pasje, waarna zij mij aanvielen. Er ontstond een woordenwisseling tussen mij en de twee, waardoor ik kwam te vallen”, aldus het slachtoffer.

Hij werd terstond onder schot gehouden en onder bedreiging moest hij de daders de sleutel van de kluis in zijn slaapkamer geven. De rovers haalden een bedrag groot 30.000 SRD weg en namen vervolgens de benen.

Volgens R.S. heeft hij verwondingen opgelopen. Hij zegt dat bijkans drie weken terug ook een overval bij hen is gepleegd, waarbij ook geld is weggenomen. Weliswaar had hij toen geen aangifte bij de Surinaamse politie gedaan.

De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.