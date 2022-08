Dronken automobilist zonder rijbewijs knalt tegen woning; bejaarde aan de dood ontsnapt

Een jongeman die onder invloed van alcohol verkeerde en niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, is donderdagmiddag met een auto geknald tegen een woning aan de Concessieweg in Moengo.

Op hetzelfde moment van het ongeval zat er een bejaarde vrouw op het balkon, die aan de dood is ontsnapt. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De illegale bestuurder heeft alvorens hij de woning aanreed, een mast van de NV Energie Bedrijven Suriname geramd (foto onder). Er is sprake van enorme materiƫle schade aan het huis en voertuig. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

Districtscommissaris Dominie Olivia doet een beroep op de gemeenschap om geen auto af te staan aan personen zonder een rijbewijs. Zij doet ook een beroep op de minister van Openbare Werken om onder andere drempels te plaatsen in de binnenwegen van Moengo.