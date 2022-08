Wandelloop Plantage Vierkinderen zaterdag 6 augustus

Fundraising en bewustwording zijn de twee belangrijkste redenen waarom de Stichting Sportontwikkeling Vierkinderen een wandelloop organiseert op zaterdag 6 augustus. De wandelloop heeft een historisch karakter en dient om de deelnemers bewust te maken van de economische potentie van de plantage Vierkinderen.

De fondsen die met deze wandelloop worden binnengehaald zijn bedoeld voor het opzetten van in eerste instantie een tennisbaan, en als het geld toereikend is ook een minivoetbalveld, minibasketbalveld, trimbaan en een overnachtingsplek.

Henk Emnes, Surinaams oud-tennisser en -trainer is de Paraan die de wens heeft een tennisbaan op te zetten in de plantage Vierkinderen. Daarvoor werd de Stichting Sportontwikkeling Vierkinderen opgezet. Emnes vroeg aan het bestuur van Plantagebestuur Vierkinderen een stuk land om de tennisbaan op te zetten. Dat werd gehonoreerd en nu zijn er fondsen nodig om daadwerkelijk met de bouw te beginnen. Voor het aanleggen van de tennisbaan alleen, is een bedrag van 20.000 euro begroot

Om aan de wandelloop te kunnen deelnemen moeten personen zich eerst laten registreren. Dat kan tot vrijdag bij Sherron Rodgers op het telefoonnummer 8535110) of Michael Blaaker op het telefoonnummer 8711871 voor de deelnemers van de stad. Voor de deelnemers van Vierkinderen kan dat bij Mahelia Bruinhart die te bereiken is op 7238107. Er zijn verschillende opties voor deelnemers om deel te nemen.

Er geldt een bijdrage van SRD 50 voor de mensen die met eigen vervoer naar de plantage komen, SRD 100 voor zij die met de bus mee willen. Die vertrekt om half acht ’s morgens vanuit de Kodjo, Mentor en Prensent Pren (aan de Heiligenweg). Plantagebewoners zelf betalen SRD 40. Ook de scholen in de omgeving hebben de gelegenheid om deel te nemen, waarvoor een bijdrage van SRD 20 wordt gevraagd. “Die leerlingen kunnen zich bij hun schooljuf via de school inschrijven”, zegt Rodgers. Voor de mensen die met eigen vervoer naar Plantage Vierkinderen gaan geldt dat zij zich kunnen aanmelden bij de brug over de kreek bij aankomst.

De wandelroute is dertien kilometers, begint om half tien en hoewel mensen hun eten en drinken mogen meenemen, is er ter plaatse ook eten en drinken te kopen om zodoende het ondernemerschap in de plantage te stimuleren. Voor aanvang zal historica Mildred Caprino vertellen over de historische kansen die er zijn geweest binnen de plantage in het perspectief met het heden.